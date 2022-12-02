روايات الكويتي سعود السنعوسي.. آفاق جديدة في الأدب الخليجي

سعى الروائي الكويتي سعود السنعوسي منذ بدايته لأن يترك بصمته الخاصة في خارطة الأدب العربي، والخليجي خصوصاً، لذا رسم لنفسه خطاً بيانياً متصاعداً باستمرار، وباتزان فكري وتحليل عميق، وبلغة سردية فريدة، جاعلاً من رواياته فتحاً جديداً بمواضيعها ومحتواها الإنساني وأسلوبيتها، ما حقق له اعترافاً نقدياً وجماهيرية كبيرة عند القراء العرب.

بدايات السنوسي الأدبية كانت منذ طفولته، إذ كتب عام 1990، وكان في التاسعة من عمره، قصيدةً توضح مدى القلق الذي انتابت أسرته أثناء الاحتلال العراقي للكويت، ومن ذلك الوقت التفت إلى قراءة الروايات الكويتية، وخاصةً ما كتبته ليلى العثمان وإسماعيل فهد إسماعيل، وهو يعتبره أستاذه والشخصية المؤثرة في حياته أدبياً وإنسانياً، لدرجة أنه استهل روايته "ساق البامبو" بمقوله له: "علاقتك بالأشياء مرهونة بمدى فهمك لها".

وفي أحد حواراته قال مخاطباً إسماعيل: "لم تعلمني كيف أكتب؟ إنما علمتني ما هو أهم، حينما تعلمت منك كيف أمحو؟ كيف أجهض نصاً من دون أن أعض على أصابعي ندماً على كلمات كتبتها، وأنا الذي راقبتك مفجوعاً تمزق أوراقاً لا عدد لها".