"صدى الصمت".. إصدار جديد للكاتبة الأردنية جيهان عميرة

ويقع الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية في 99 قطعة نثرية من القطع المتوسط، ويتضمن تجارب الكاتبة التي تروي من خلالها قصصاً ومواقف ومشاهدات بلغة سلسة تميزت بالبساطة والسهولة، وخالية من التعقيد.

و"صوت الصمت" هو الكتاب الثالث للكاتبة، إذ صدر لها سابقاً باللغة الإنجليزية، كتابا "اهزم التنمر" و"تحت غيوم c vid".