"صدى الصمت".. إصدار جديد للكاتبة الأردنية جيهان عميرة
رعى مدير دائرة الدراسات في وزارة الثقافة الأردنية، سالم الدهام، حفل إشهار وتوقيع كتاب "صوت الصمت" لمؤلفته جيهان عميرة.
وشهد حفل الإشهار والتوقيع حضور عدد من المثقفين والإعلاميين في المكتبة الوطنية بالعاصمة الأردنية عمان.
ويقع الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية في 99 قطعة نثرية من القطع المتوسط، ويتضمن تجارب الكاتبة التي تروي من خلالها قصصاً ومواقف ومشاهدات بلغة سلسة تميزت بالبساطة والسهولة، وخالية من التعقيد.
و"صوت الصمت" هو الكتاب الثالث للكاتبة، إذ صدر لها سابقاً باللغة الإنجليزية، كتابا "اهزم التنمر" و"تحت غيوم c vid".