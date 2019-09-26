الأردن.. افتتاح معرض عمّان الدولي للكتاب بدورته 19 (فيديو)

انطلقت فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب 19 والذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، بمشاركة 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية.

المعرض الذي افتتحه وزير الثقافة محمد أبو رمان مندوبًا عن الملك عبدالله الثاني، احتفت دورته هذا العام والتي جاء عنوانها ”القدس عاصمة فلسطين“، بالأديب والشاعر الأردني أمجد ناصر، الفائز بجائزة الدولة التقديرية للعام 2019 والذي تم اختياره الشخصية الثقافية للمعرض، إضافة إلى برنامج ثقافي يزخر بالفعاليات الثقافية والفكرية والفنية، الصباحية والمسائية، والموجّهة لكل الفئات العمرية، حيث روعي فيها التنوّع والتناغم والحرص على مشاركة مبدعين أردنيين وعرب، بحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

وقال أبو رمان في كلمة الهيئة الاستشارية للمعرض: ”إن الثقافة هي بمثابة الدبلوماسية الشعبية، والقوة الناعمة للدول لأنها قادرة على إذابة الجدران، وبناء الجسور بين الشعوب والمجتمعات، داعيًا إلى إعطاء الثقافة أهمية عند وضع السياسات“.

وأضاف أن ”وجود المعرض بصفته العربية جزءًا رئيسيًا من المقاومة والممانعة العربية بصورتها الحقيقية التي تضع الثقافة في مواجهة الظروف الراهنة سياسيًا ودوليًا وإقليميًا، والتحديات التي تعصف بالأمن الإقليمي من حولنا، إذ ما زال هناك متسع، ومساحات ثقافية للعرب للقاء الثقافي، والحوار الثقافي للشراكة والتشارك واللقاء على قاعدة الثقافة“.

وأوضح أن ”المعرض الذي حظي برعاية ملكية سامية تعكس الاهتمام الكبير به، يشكل فرصة أمام القارئ للاطلاع على الإنتاج الفكري العربي والمحلي لمتابعة كل ما هو جديد في عالم المعرفة، وآخر الإصدارات لدى دور النشر المختلفة؛ مما يدل على أهمية الثقافة والفكر في حياة المجتمعات“، مبينًا أن حضور الجمهورية التونسية كضيف شرف لهذه الدورة (19) ببرنامجها الثقافي يشكل فرصة متميزة للاطلاع على الإبداعات العربية في شمال أفريقيا.

وأشار أبو رمان إلى أن حضور الأديب الأردني أمجد ناصر من خلال شخصية المعرض الثقافية يسلط الضوء على إبداعات هذا الشاعر وإسهاماته المختلفة عبر 40 عامًا في المشهد الثقافي العربي، معربًا عن شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية على جهودهم في إقامة هذا المعرض الذي جمع هذا العدد من العرب، من ناشرين ورؤساء اتحادات نشر وضيوف.

خاص وحصري

بدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير المعرض فتحي البس: إن المعرض حدث خاص ومميز، حضاري، ثقافي، تنموي وسياحي، يهدف إلى تحقيق التفاعل الإيجابي بين الأردنيين وضيوفهم وتبادل المعلومات والخبرة والتجربة وتمكين الأردنيين من الاطلاع على الإصدارات الجديدة كافة، مضيفًا أنه شهد تطوّرًا كبيرًا شكلًا ومضمونًا وتوسّعًا في المساحة وعدد دور النشر المشاركة والفعاليات الثقافية المصاحبة، وأكثر من 200 ألف عنوان جديد في جميع نواحي المعرفة.

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد: إن معرض عمان للكتاب هو باكورة المعارض العربية التي تقام سنويًّا، وشهد تطورًا كبيرًا من ناحية الشكل والمضمون، وحسن الإعداد والتنظيم، وتزايد مشاركة الناشرين العرب، مع تنوع وتزايد العناوين المعروضة للقراء.

وفي نهاية حفل الافتتاح الذي حضره عدد من السفراء، ورؤساء الاتحادات، والناشرين الأردنيين والعرب، كرّم وزير الثقافة شخصية المعرض الثقافية الأديب أمجد ناصر، والسفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، كما ألقت الشاعرة ضحوك الداوود قصيدة شعرية عن القدس.