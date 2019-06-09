نائب أردني سابق يتهم وزيرًا سابقًا بقضية فساد بالملايين ويطالب بشنقه وسط عمّان

اتهم نائب أردني سابق، وزيرًا سابقًا لم يسمه، بقضية فساد بملايين الدنانير، مطالبًا بشنقه في وسط العاصمة عمان.

ولم يورد النائب السابق أحمد الشقران، وهو من الشخصيات التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في معارضة سياسات الحكومة بعد خروجه من البرلمان، أيّ تفاصيل حول القضية أو اسم الوزير، لكنه قال إنّه وزير الأشغال السابق، وإنه سينشر في وقت لاحق ما أسماه ”الكثير عن قصصه المرعبة“.

وطالب الشقران، بـ“مشنقة“ للمذكور أمام الجامع الحسيني (وسط العاصمة عمان)، متحدثًا عن 300 مليون دينار (423 مليون دولار) أضاعها الوزير السابق.

وكتب الشقران عبر صفحته على فيسبوك: ”تفاصيل مذهلة وصلتني عن فساد وزير الأشغال السامي قصدي السابق، مشنقة أمام الجامع الحسيني أقل ما يليق به، لعنك الله يا البعيد 300 مليون أوامر تغييرية لحبايبك !!، مجلس النواب عليك الموافقة على إحالته للمحاكمة وإلا فأنتم شركاء بجرائمه، مئات الملايين أضاعها والناس ميتة من الجوع وضرائب ورا ضرائب، سأنشر الكثير من قصصه المرعبة“.

وكانت تقارير إخبارية أردنية نشرت مؤخرًا، أنّ 3 وزراء سابقين سيمثلون أمام مدعي عام مكافحة الفساد بعد عطلة عيد الفطر؛ على خلفية تجاوزات بقضايا مالية وإدارية يشتبه بارتكابهم لها أثناء توليهم لحقائب وزارة الأشغال ووزارة الصحة ومؤسسة المشاريع الاقتصادية (جيدكو).