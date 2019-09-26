أزمة جديدة بسبب موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا

دخل نادي الزمالك في مشكلة جديدة بعدما تمسك فريق جينيراسيون فوت السنغالي بخوض مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب بتروسبورت يوم السبت المقبل، بدلًا من برج العرب يوم الأحد.

وأكد تالا فال المتحدث الرسمي لفريق جينيراسيون فوت السنغالي أنه فوجئ عقب مران الفريق أمس بوصول خطاب من نادي الزمالك يخطرهم بتغيير موعد ومكان إقامة مواجهة الفريقين لتقام يوم الأحد بالإسكندرية بدلًا من السبت بالقاهرة.

وأضاف في تصريحات صحفية فور وصول البعثة إلى القاهرة اليوم الخميس، أن ناديه السنغالي يرفض بشكل نهائي تغيير موعد ومكان إقامة اللقاء، ومتمسك بخوض اللقاء يوم السبت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق السنغالي رفضه لكافة الضغوطات التي يمارسها الزمالك من أجل موافقتهم على تغيير موعد ومكان المباراة.

وكان نادي الزمالك أعلن عن نقل المباراة إلى برج العرب بدلًا من ملعب بتروسبورت، وذلك لحضور 5 آلاف مشجع.

وسيقوم اتحاد الكرة المصري بمخاطبة ”كاف“ لنقل المباراة، وإرسال خطاب رسمي بأن هذا القرار جاء بناءً على قرار الأمن ولا بد من تنفيذ القرار.