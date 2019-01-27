معرض القاهرة للكتاب.. صلاح الدين في مرمى نيران يوسف زيدان

أثار الكاتب والروائي المصري المشهور يوسف زيدان الجدل، بشأن انتقاده من جديد للقائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، اليوم الأحد، خلال فعاليات الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتبادل الروائي السجال مع أحد الحاضرين لحفل توقيع روايته الجديدة “فردقان.. اعتقال الشيخ الرئيس” على هامش فعاليات المعرض، بعد أن جدَّد زيدان الحديث حوّل شخصيات تاريخية شائكة، وعلاقة صلاح الدين الأيوبي بتحرير القدس.

وذكرت صحيفة أخبار اليوم المصرية، أن زيدان “انتقد” صلاح الدين خلال الحفل، وقال إن”الشخصيات التاريخية التي وصفها الناس بأعظم الشخصيات في التاريخ، هي في الحقيقة عكس ذلك”.

وحديث زيدان دفع أحد الحضور للانتفاض مدافعًا عن القائد التاريخي، مؤكدًا أنه هو من حرر القدس من الاحتلال الصليبي بقيادة ريتشارد قلب الأسد.

وانتقد “زيدان” في ردّه بدايات صلاح الدين الأيوبي، ومسيرة حياته، خلال تلك الفترة بعد وفاة الملك نور الدين محمود أحد حُكَّام الشام.

واستنكر أحد الحاضرين ما قاله زيدان، معتبرًا أن كلامه “مرسل، ولا يستند إلى دليل على صحة ما قاله”.