لماذا اعتذر الروائي يوسف زيدان عن المشاركة في معرض أربيل للكتاب؟

اعتذر الكاتب والروائي المصري المعروف يوسف زيدان عن المشاركة في معرض “أربيل” الدولي للكتاب في إقليم كردستان العراق، بعد معرفته بأن التأشيرة الصادرة باسمه لن تسمح له بدخول العاصمة بغداد.

وقال زيدان على صفحته الشخصية في “فيس بوك”، الاثنين، إنه “كان في طريقه إلى مطار القاهرة الدولي عندما نبهه أحد الأشخاص بأن تأشيرته تسمح له بالتنقل داخل إقليم كردستان فقط، دون بغداد، لأنها غير معتمدة لدى السلطات في العاصمة”.

وأضاف زيدان: “كنت أريد التجول في شارع المتنبي واحتساء الشاي هناك، وهو حلم قديم عندي”.

ولفت إلى أنه “عاد إلى منزله واعتذر لمن وجه الدعوة إليه من إقليم كردستان”، وأضاف: “لا أحب أن أكون سببًا لأي حرج سياسي من أي نوع فالثقافة في مذهبي، تُصلح ما أفسدته السياسة وليس العكس”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن سفيرها في مصر حبيب الصدر، منح زيدان تأشيرة دخول إلى بغداد بعد علمه بما حصل له.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في تعليق له، إن “سفير العراق هناك لما علم بما حصل لزيدان منحه تأشيرة دخول اتحادية”.

ولم يعلن زيدان عما إذا كان سيتوجه إلى العراق، بعد إعلان الخارجية العراقية منحه تأشيرة دخول، خاصة أنه عند إعلانه ما حصل معه كان في مطار القاهرة الدولي قبل ساعتين من إقلاع الطائرة.

واستنكر ناشطون وصحافيون عراقيون ما حصل لزيدان مبدين استغرابهم من عدم التنسيق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق بشأن التأشيرات وطبيعة إجراءات دخول المسافرين.

ومن المقرر انطلاق معرض أربيل الدولي للكتاب في الـ10 من الشهر الجاري، إذ وجهت الجهة المنظمة دعوات لمختلف المؤسسات الثقافية ودور النشر والشخصيات الأكاديمية والأدبية.

وتحضر تلك الشخصيات والمؤسسات بناء على تأشيرة صادرة من وزارة الداخلية في إقيلم كردستان وهي غير معتمدة لدى السلطات الاتحادية في العاصمة بغداد.