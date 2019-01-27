البشير من القاهرة: مصر تلعب دورًا لحفظ استقرار السودان وهناك “تهويل” للأزمة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن مصر “تلعب دورًا” لحفظ أمن واستقرار السودان، مشيرًا إلى أن القاهرة أرسلت وفدًا “رفيع المستوى” إلى السودان؛ لحل الأزمة التي يشهدها مؤخرًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين البشير ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش زيارة الرئيس إلى مصر، الأحد.

وقال البشير إن “مصر تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أمن واستقرار السودان”، مضيفًا أن “مصير بلاده مشترك مع القاهرة، وأن علاقة بلاده ظلت مستقرة مع مصر منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة، بل تطورت إلى الأفضل”.

وبين أن “مصر أرسلت وفدًا رفيع المستوى خلال الأزمة”، محذرًا في الوقت نفسه مما أسماها “أطراف تعمل على تهويل الأحداث في بلاده”، في إشارة منه إلى الاحتجاجات الأخيرة التي تعم المدن السودانية.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار الرئيس السوداني إلى أن “هناك مشروعات مشتركة بين البلدين مثل الربط الكهربائي”، كاشفًا عن “إنشاء خط سكك حديدية مشتركة بين مصر والسودان لخدمة البلدين والقارة الأفريقية”.

وأكد أن “هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين ستكلل بالنجاح”.

وكان السيسي استقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة، الأحد، حيث تأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمرين بين قيادتي البلدين الشقيقين، وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق الأحد، عقد السيسي والبشير جلسة مباحثات بقصر الاتحادية، عقب وقت قصير من وصول البشير إلى القاهرة، في زيارة خارجية تعد الثانية خلال أسبوع، وتستغرق يومًا واحدًا.

ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة بين وقت وآخر، إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي، إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.