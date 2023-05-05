"إلى أين أيتها القصيدة" لعلي العلاق.. اختلاج المشاعر في أعماق السيرة الذاتية

وحرص "العلاق" كذلك على استدعاء ذكرياته مع الشخوص الذين أثروا في حياته، جاعلًا منهم أبطالًا من لحم ودم، ممتلئين بالحياة، كما لو أنه ينقل ذكريات طازجة، لم تمر عليها سنوات طويلة.

ويقول في أحد المقاطع:

"ما زلت أتخيل ذلك المعلم، وكان اسمه مالك على ما أذكر، الذي ترك على دفتر الإنشاء مساحة من الفرح لا تنسى، وكنت حينها في الصف الخامس الابتدائي، وبعد سنوات التقيته مصادفة، كان قد كبر كثيرًا بينما كنت في ذروة الشباب. أعمل، في ذلك الوقت، رئيسًا لتحرير مجلة الأقلام، حاولت، مازحًا، تذكيره بنبوءته القديمة، لم يتذكّرْها بالطبع كما كنت أتذكّرها أنا، لكنه ابتسم بلطفٍ، فرحًا بما وصل إليه طالبٌ كان واحدًا من طلابه البارزين ذات يوم".

وحضر المكان دائمًا بوصفه حاملًا للذكريات وللشخوص، وجعله "العلاق" ضاجًا بالحياة، ممتزجًا بإسقاطات اجتماعية وتاريخية، ما أسهم بتلاشي المسافات بين الكاتب وقارئه. فيقول واصفًا الحي الذي عاش فيه مراحل من طفولته:

"كنا نسكن في شارع متواضعٍ يقع قريبًا من منطقة «5»، كنا جزءًا منها وطارئين عليها في الوقت ذاته، يجمعنا بها جوارٌ جغرافيٌّ قلق، مجموعة من البيوت البسيطة في أرضٍ خاليةٍ من المُشيّدات".

ويتابع: "أما طبقيًا، فلم نكنْ قادرين على الانتماء إليها، كان يجمعنا بسكانها غبار النهار، وتفرّقنا عنهم أشياء كثيرة: الليل الخاصُّ، والملابس الأنيقة، والسيارات اللامعة، والورد الذي يسترخي على الأسيجة، كانت من مناطق بغداد الراقية، في الخمسينيات والستينيات".