جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة للأعمال المتنافسة

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات والبالغ إجمالي قيمتها سبعة ملايين و750 ألف درهم (أكثر من مليوني دولار) اليوم الخميس، الأعمال المختارة بالقوائم القصيرة لدورتها الثامنة عشرة.

ضمت القائمة القصيرة لفرع الآداب ثلاثة أعمال هي رواية (فرصة لغرام أخير) للبناني حسن داوود، ورواية (الحلواني.. ثلاثية الفاطميين) للمصرية ريم بسيوني، ورواية (نشيج الدودوك) للأردني جلال برجس.

وشملت القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب وفقا لوكالة الأنباء "رويترز" 3 أعمال هي (نعيش لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة) للمغربي مصطفى رجوان، و(سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبي في القرن السابع الهجري) لليمني علوي أحمد الملجمي، و(المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث) للتونسي حسام الدين شاشية.

وجاءت بالقائمة القصيرة لفرع الترجمة 3 أعمال هي (العالم إرادة وتمثلا) ترجمة المصري سعيد توفيق عن اللغة الألمانية، و(لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟) ترجمة الكويتية دلال نصر الله عن اللغة الإيطالية، و(العلم الجديد) ترجمة التونسي أحمد الصمعي عن اللغة الإيطالية.

وضمت القائمة القصيرة لفرع التنمية وبناء الدولة 3 أعمال أيضا هي (الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال) للإماراتي خليفة الرميثي، و(سكة الترامواي: طريق الحداثة مر بدمشق) للسوري-البريطاني سامي مروان مبيض، و(العربية لغة العين: دراسة دلالية عرفانية) للتونسية فاطمة البكوش.