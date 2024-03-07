جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة للأعمال المتنافسة
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات والبالغ إجمالي قيمتها سبعة ملايين و750 ألف درهم (أكثر من مليوني دولار) اليوم الخميس، الأعمال المختارة بالقوائم القصيرة لدورتها الثامنة عشرة.
ضمت القائمة القصيرة لفرع الآداب ثلاثة أعمال هي رواية (فرصة لغرام أخير) للبناني حسن داوود، ورواية (الحلواني.. ثلاثية الفاطميين) للمصرية ريم بسيوني، ورواية (نشيج الدودوك) للأردني جلال برجس.
وشملت القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب وفقا لوكالة الأنباء "رويترز" 3 أعمال هي (نعيش لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة) للمغربي مصطفى رجوان، و(سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبي في القرن السابع الهجري) لليمني علوي أحمد الملجمي، و(المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث) للتونسي حسام الدين شاشية.
وجاءت بالقائمة القصيرة لفرع الترجمة 3 أعمال هي (العالم إرادة وتمثلا) ترجمة المصري سعيد توفيق عن اللغة الألمانية، و(لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟) ترجمة الكويتية دلال نصر الله عن اللغة الإيطالية، و(العلم الجديد) ترجمة التونسي أحمد الصمعي عن اللغة الإيطالية.
وضمت القائمة القصيرة لفرع التنمية وبناء الدولة 3 أعمال أيضا هي (الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال) للإماراتي خليفة الرميثي، و(سكة الترامواي: طريق الحداثة مر بدمشق) للسوري-البريطاني سامي مروان مبيض، و(العربية لغة العين: دراسة دلالية عرفانية) للتونسية فاطمة البكوش.
وشملت القائمة القصيرة لفرع الثقافة في اللغات الأخرى 5 أعمال هي (بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام) للمستشرق فرانك جريفيل، و(على الأرض أم في القصائد: سيرة الأندلس المتعددة) للمؤرخ الأمريكي إريك كالدروود، و(لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية) للألماني توماس باور، و(أدب الأدب) للإيطالية أنتونيلا جريستي، و(لويس ماسينيون والتصوف: تحليل المساهمة في الإسلام) للفرنسية فلورنس أوليفري.
أما قائمة تحقيق المخطوطات فشملت 3 أعمال هي (شرح ديوان ذي الرمة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي الأندلسي) للسعودي عوض بن محمد سالم الدحيل العولقي، و(الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية "تذكرة النهروالي") للأردني المهدي عيد الرواضية، و(سفينة المُلك ونفيسة الفُلك ‘شهاب الدين‘ الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس) للمصري مصطفى سعيد.
وأخيرا، تتنافس بالقائمة القصيرة لفرع النشر والتقنيات الثقافية كل من المكتبة الدولية للشباب، والمجلس الوطني الإسباني للبحوث، وبيت الحكمة للصناعات الثقافية، وبودكاست فنجان.
وذكر بيان للهيئة العلمية للجائزة أنه تقرر حجب فرعي أدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية لهذا العام.