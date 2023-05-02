هزاع البراري: الكتابة مواجهة ومكابدة والإبداع فن مقارعة الأضداد

المبدع والوظيفة الرسمية، ماذا تأخذ منه وماذا تضيف له؟ وأنت شغلت وظائف عديدة في وزارة الثقافة آخرها منصب الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية، والآن تعود لمشروعك الإبداعي وقد تحررت من الوظيفة الرسمية.

من المؤسف أن حرفة الأدب لا تنفق على صاحبها، ولا تؤمن عائلته بمتطلبات العيش المادية، خاصة في عصر استهلاكي بشكل وحشي، ولعل المبدع في مجال الأدب وتحديدًا في الوطن العربي غالبًا هو من ينفق على إبداعه وأدبه وليس العكس، فهو إما يعيش في ضنك العيش أو يلتحق بوظيفة تؤمّن له ولو الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية والعائلية.

وأنا لست استثناء، فكان عليَّ أن التحق بالوظيفة بعد مرحلة الجامعة مباشرة، فعملت في مجال التدريس في وزارة التربية والتعليم سنوات قليلة قبل أن انتقل إلى وزارة الثقافة لأعمل رئيسًا لقسم النشر ومن ثم مديرًا للدراسات والنشر ومستشارًا لوزير الثقافة وأخيرًا أمينًا عامًا لوزارة الثقافة 6 سنوات.

وبعد مغادرة الوظيفة الرسمية، أجد أنها بقدر ما منحتني فرصًا في الإدارة الثقافية وخبرات كبيرة في مجمل إدارة الفعل الثقافي سواء في النشر أو التراث أو المسرح والأفلام وثقافة الطفل وغيرها، بقدر ما استهلكت كثيرًا من طاقتي واستنزفت وقتي، وأثَّرت بشكل مباشر وغير مباشر على مشروعي الأدبي، حيث تباطأ، مع قلة وتيرة التراكمية فيه وإن جهدت أن أبقى مواكبًا ومنتجًا للأدب والمسرح وحاضرًا في الفعل الثقافي ولكن بجهد مضاعف ووتيرة أقل.

أنا مع عمل المبدع لأن العمل ليس فقط ضرورة حياتية بل هو ضرورة إبداعية، فالكاتب جزء من حياة الناس وتفاصيلهم، وخير من يغمس فيها ويعبر عنها، وإلا فقد مصداقيته.