الفانتازيا الأمريكية تختتم كان السينمائي بفيلم "إليمينتال"

يستعد مهرجان كان السينمائي إلى إسدال الستار على فعالياته التي امتدت على مدار 11 يوما، وتم عرض نخبة من أفضل الإنتاجات السينمائية في العالم.

ووقع اختيار فيلم الختام على "إليمينتال"، وهو أحدث إنتاجات استوديوهات "ديزني-بيكسار" للرسوم المتحركة، ومن إخراج بيتر سون.

ويعتبر هذا العرض الأول للفيلم، وسيكون خارج المسابقة الرسمية، فيما من المقرر أن يُعرض في دور السينما عالميا 16 يونيو/حزيران المقبل.

وتدور أحداث فيلم الرسوم المتحركة والفانتازيا الأمريكية في إطار من المغامرات والكوميديا، ويتناول قصة "إمبر" و"ويد"، اللذين يعيشان في مدينة يتكون سكانها من العناصر الأربعة "الماء والهواء والأرض والنار".

ويركز العمل على "إمبر"، وهي امرأة شابة ملتهبة، بينما يكون "ويد" رجل الماء، ويحاولان في الفيلم اكتشاف القواسم المشتركة التي تجمعهما، على الرغم من الاختلافات بينهما.