معرض أبوظبي للكتاب 2023.. لقاء المعرفة بالتاريخ والمستقبل

تمكن معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الثانية والثلاثين، والذي اختتمت فعالياته يوم الأحد، من تحقيق حضور عربي باهر، عزز موقعه كمنارة للفكر وملتقى للثقافات.

وجمع في نسخته هذا العام، أبرز دور النشر، إلى جانب المكتبات والوكالات والمؤسسات الثقافية والنوادي الصحفية والمراكز البحثية، كما استضاف أبرز رواد الأدب والفن والمفكرين والأكادميين، للمناقشة في قضايا حيوية وحاضرة.

إضافة إلى ذلك، شهد عرض 100 من الكتب النادرة في خطوة استثنائية، ومن بينها عدد من المصاحف الأثرية المكتوبة بخطوط مميزة، والتي تظهر مجموعة متنوعة من الأساليب الزخرفية والمهارة الحرفية، مثل المصحف المزخرف بعلبة مذهبة نحاسية يعود تاريخها إلى العام 1519. وتم نسخ هذا المصحف المصغر، الذي يشبه الجوهرة، بخط "غوباري" مصغر بوساطة ناسخ يعمل في بلاد فارس في بداية القرن السادس عشر.