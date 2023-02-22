الشعر والرسم.. هل من أرض واحدة تجمعهما؟

لطالما كانت العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي مثيرة للجدل في الوسط الثقافي، من خلال التداخلات في المعنى والتصوير الذي يتشكل بينهما.

فكلاهما يقوم على استثارة الخيال، والتجريب، من أجل ابتداع مشهد يقوم على حركة الصورة، أو ثباتها، وبالرغم من أن لكل منهما مؤثراته الفنية الخاصة، إلا أنهما يمضيان من أجل صنعة الجمال، وجذب الحواس الإنسانية، والكشف عن المعنى الخفي في الأدوات.

إذ إن للشعر والرسم أرضا واحدة، يمكنهما من خلالها السير بطريقة متوازية، من أجل إطلاق المزيد من المتعة للعالم، أو بهدف إعادة تشكيل الواقع من خلال تلك اللمسة الفنية الخاصة لكل منهما.

روما قصيدة حية

عندما زار الرسام الإسكتلندي الشهير "ويليام دايس" مدينة روما الإيطالية، عام 1825، شاهد بحسه الفني، الرسومات على المباني، وتشكيل الهندسة المعمارية، والدفء الذي يسود الطرق، كان في ذروة اندهاشه، فما كان منه إلا أن قال: "في الحقيقة، كانت روما نوعًا من القصيدة الحية، التي تقرؤها الروح بلا انقطاع، مع الإحساس الهادئ الذي يلهمه الشعر".