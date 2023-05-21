البنى والرؤى.. كتاب جديد يحتفي بتجربة الشاعر البحريني علي عبدالله خليفة

وتجربة الشاعر، الذي يعد رمزًا من رموز الشعر البحريني الحديث، يؤكد مشاركون في الكتاب أنها تنطلق من البيئة البحرينية، وتستلهم خصوصية المجتمع البحريني الذي تعايش مع مختلف أنماط التغيرات الاجتماعية والسياسية.

وأكدت الشاعرة الأمريكية "نانسي أوين نيلسون" في الطبعة الإنجليزية من الكتاب أن الدراسات التي يشتمل عليها "تمنحُ المرء فهمًا وتقديرًا للشعر العربي"، و"تتسم بكونها شارحة ومتمعنة في الأساليب اللغوية والمهارات الشعرية للشاعر".