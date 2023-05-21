البنى والرؤى.. كتاب جديد يحتفي بتجربة الشاعر البحريني علي عبدالله خليفة
تحتفي الطبعة الثانية من كتاب "البنى والرؤى" بالشاعر البحريني علي عبدالله خليفة، والذي يتضمن قراءات في تجربة خليفة، ويتوزع على 184 صفحة، صدر أخيرًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
الكتاب أعده الدكتور عبدالستار الجامعي متناولا تجربة علي عبدالله خليفة الشعرية الممتدة عبر خمسة عقود، والتي حظيت بالتناول النقدي منذ بداياته لاستخراج ما فيها من دلالات ومضامين، كما يسعى إلى استنباط القضايا التي تطرقت إليها والإشكالات المتفرعة منها.
وتجربة الشاعر، الذي يعد رمزًا من رموز الشعر البحريني الحديث، يؤكد مشاركون في الكتاب أنها تنطلق من البيئة البحرينية، وتستلهم خصوصية المجتمع البحريني الذي تعايش مع مختلف أنماط التغيرات الاجتماعية والسياسية.
وأكدت الشاعرة الأمريكية "نانسي أوين نيلسون" في الطبعة الإنجليزية من الكتاب أن الدراسات التي يشتمل عليها "تمنحُ المرء فهمًا وتقديرًا للشعر العربي"، و"تتسم بكونها شارحة ومتمعنة في الأساليب اللغوية والمهارات الشعرية للشاعر".
ويكتنز الكتاب بأبحاث حول دواوين الشاعر علي عبدالله خليفة بما يتيح تبيان أوجه التشابه والاختلاف بينها، وبما يجعل من هذا العمل الجماعي كتابًا مرجعيًّا للمختصين والطلبة والباحثين في الشأن الأدبي والنقدي.