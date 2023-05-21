"تغريبة القافر" للعماني زهران القاسمي تتوج بجائزة "البوكر" العربية 2023

فازت رواية "تغريبة القافر" للكاتب والشاعر العُماني زهران القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" لعام 2023.

وأعلن أعضاء مجلس أمناء الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأحد اسم الفائز في الحدث الأدبي الأكبر والأضخم على مستوى الوطن العربي.

وتنافس على الجائزة في مرحلتها الأخيرة ضمن القائمة القصيرة أدباء من مصر والجزائر، والعراق وليبيا والسعودية وعمان، فيما اختارت اللجنة الروائي القاسمي للفوز بالجائزة الكبرى.

وبهذا الإعلان يكون زهران القاسمي أول فائز عُماني في تاريخ الجائزة، عن روايته التي تعالج ذاكرة الأفلاج، النظام الفلاحي لريّ البساتين، المرتبط بالحياة القروية في عُمان.