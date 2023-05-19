ستعلن في أبوظبي الأحد المقبل.. 6 روايات تتنافس على "البوكر العربية" 2023

تتوجه أنظار المثقفين عامة والروائيين بشكل خاص إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الأحد المقبل للإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" لعام 2023.

الجائزة التي يطمح للفوز بها كبار الروائيين، تأهل فيها إلى القائمة القصيرة "كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان، "مَنّا" للصديق حاج أحمد، "حجر السعادة" لأزهر جرجيس، "الأفق الأعلى" لفاطمة عبدالحميد، "تغريبة القافر" لزهران القاسمي، و"أيام الشمس المشرقة" لميرال الطحاوي.

وستشهد أبوظبي، يوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري، عند السابعة مساء بتوقيت الإمارات، حفل جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، حيث سيحصل كل كاتب وصلت روايته إلى القائمة القصيرة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على جائزة مالية كبرى قدرها 50 ألف دولار، تضاف إلى الـ10 آلاف دولار.