أدباء غزة.. الكتابة بطعم الموت

يعيش الأدباء في قطاع غزة أزمة مضاعفة بين الحرب والموت والعجز عن ترويض أقلامهم، وهي وسيلتهم الوحيدة للتعبير والبوح بالأسى.

وتسببت الحرب بمقتل عدد من الكتاب والأدباء، وتدمير عشرات المراكز الثقافية والمكتبات، ما أثر بشكل مباشر على الحياة الثقافية في غزة، وأعجزت عددا كبيرا من الكتاب عن الكتابة.

واعتبرت الأديبة الفلسطينية فداء زايد، ممارسة هواية الكتابة خلال الحرب رفاهية غير متوفرة، لافتة إلى أن الأدباء والشعراء منشغلون في محاولات النجاة من ويلات الحرب، وتوفير المكان الآمن لعائلاتهم.

وأوضحت الأديبة لـ"إرم نيوز"، أن الحرب جعلت الأدباء يفكرون بما هو أولى وأفقدتهم القدرة على التفكير في ما يستحق الكتابة، مثل الحب والجمال والحياة.

وقالت إن الأدباء والكتاب يخشون من التعبير عن آرائهم بسبب تعرضهم إما للاستهداف الإسرائيلي أو "الانتقاد الداخلي"، الذي يمكن أن يكون أصعب المخاوف التي تواجههم، فقد تصل "حد التشكيك بهويتهم الوطنية".