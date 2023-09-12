إدخال 4 كلمات جديدة لقاموس اللغة العربية.. تعرف عليها

سمح مجمع اللغة العربية في القاهرة، بإدخال كلمات جديدة في القاموس العربي منها "ترند" و"ترويقة" و"ترويسة" و"ترهل".

وأجازت لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع، كلمة "الترويقة" وهي ما يُؤكل ويُشرب في الصباح على الريق، وكلمة الترويقة يطلقها حسبما قال المجمع أهل الشام على وجبة الإفطار.

وكشف المجمع أن كلمة "ترويقة" على وزن "تفعيلة" وتتميز بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.

وأجاز المجمع كلمة "ترويسة" وتعني كلمة رئيسة أو عنوان رئيسي يُذكر في رأس الصفحة لإبراز مضمون ذي أهمية خاصة، وهي مألوفة في الكتب، والمعاجم، والصحف والمجلات.