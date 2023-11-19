مع تعميم "الإنجليزية"...هل انتهى "العصر الذهبي" للغة الفرنسية في الجزائر؟

يسود اعتقاد واسع في الجزائر لدى النخب مفاده بأن العصر الذهبي للغة الفرنسية، بوصفها لغة تواصل وإدارة، بدأ في الانحسار، لاسيما في سياق الاهتمام العام بتعويضها باللغة الإنجليزية على الصعيدين الرسمي والتعليمي.

وفي أقوى قرار سياسي لصالح اللغة الإنجليزية منذ استقلال الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة سنة 1962، شرعت مدارس المرحلة الابتدائية خلال الموسم الحالي في تدريس "لغة العلم والتكنولوجيا" في المرحلة الابتدائية، وفق وصف سابق للرئيس عبد المجيد تبون الذي أعلن عن خطوات أخرى لتعميم الإنجليزية في الإدارات الحكومية والجامعات.

وفهم متابعون من الخطوات على أنها بداية تراجع نفوذ اللغة الفرنسية التي تدرس في المرحلة الابتدائية منذ عقود.

ويفيد آخر تقرير للمنظمة الدولية للفرانكفونية عام 2022، أن نحو 15 مليون جزائري من ضمن 45 مليون نسمة أي ما يمثل ثلث الشعب يتحدثون لغة موليير.

كما اعتمدت وزارة التعليم العالي الجزائرية، الإنجليزية منذ عام 2019 بقبولها كلغة بحث علمي ومناقشة مذكرات التخرج بدعوى أنها اللغة الأولى عالميًّا الحاملة للعلوم والمعارف.

وتفيد الجهات الرسمية بأن نحو 68 في المئة في مؤسسات التعليم العالي في وسط البلاد والبالغ عددها 45 مؤسسة جامعية مع عدد من المدارس العليا تستخدم اللغة الإنجليزية خلال السنوات الست الأولى للموسم الجامعي.

واستبقت السلطات الخطوات باستبيان أطلقته وزارة التعليم العالي حول تعميم تدريس الإنجليزية في الجامعات الجزائرية.