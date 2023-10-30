"بلاد" للغيني تييرنو مونينمبو.. رواية تفكك تعقيدات الهوية الجزائرية

استحضر الأديب الغيني تييرنو مونينمبو العشرية السوداء، التي عاشتها الجزائر في روايته الأخيرة "بلاد" "BLED"، عبر البطلة زبيدة التي عانت من جحيم التقاليد ومن خلال رحلتها القاسية نحو التحرر والتمرد على المجتمع في سلسلة أحداث سلطت الضوء على تاريخ الجزائر من الاستعمار الفرنسي إلى الإرهاب الدموي سنوات التسعينيات مرورًا بما يسميه بتعقيدات الهوية الجزائرية.

أسقط مونينمبو التجربة التي عاشها في الجزائر خلال وجوده بها لأربع سنوات من 1979 إلى 1983، واشتغل أستاذًا في قسم البيوكيمياء بالمركزين الجامعيين لولايتي باتنة وتيارت، وحاول الكتابة عن هذا البلد كنوع من الاعتراف بالمعروف، واختار زمان الرواية بعناية تامة كما فعل مع المكان الذي فضل أن يكون في المنطقة التي قطن بها، وهي بلدية "عين قسمة" "AIN GUESMA" وتقع في ولاية تيارت غربي الجزائر.

وتبدأ وقائع الرواية في أوائل سنوات الثمانينيات، أين تشعر الشابة زبيدة بالملل بين أب يعذّبه سر ثقيل وأم صامتة، لكن وصول الكاميروني "ألفريد" الذي جاء للتدريس في البلدة الصغيرة النائية، كان بمثابة شرارة لسلسلة من الأحداث التي قادت الفتاة الصغيرة إلى الفرار من عائلتها ومجتمعها.

وتعقدت الأحداث حتى انحدرت زبيدة إلى الجحيم، وهي أم شابة تم طردها من قريتها النائية لأنها تتحمل العار الثلاثي المتمثل في إنجاب طفل خارج إطار الزواج من رجل فرنسي رفض الاعتراف بأبوته، وفشلت في الهروب من بيت دعارة قذر، فقتلت رجلا يشتغل هناك، وانتهى بها الأمر في السجن بعد محاكمة استعجالية.

حاول الكاتب الغيني، في هذه الرواية القاسية المليئة بالتوتروالقلق، رسم الجزائرالتي تبحث عن هويتها، بين الماضي الأسطوري والحاضر المعلق والمستقبل الغامض، مركّزا على الحرب ضد الإرهاب التي كانت مشتعلة آنذاك، دون أن يهمل ما كان يلوح في الأفق بخصوص مخاطر التيار الإسلامي الذي أغرق البلاد في عقد من الرماد والدم.