رواية "مَنّا.. قيامة شتات الصحراء" تنافس على جائزة البوكر
اختيرت رواية "منا.. قيامة شتات الصحراء" للروائي الجزائري الصديق حاج أحمد ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في دورة 2023، وفق ما أعلنه منظمو الجائزة الأربعاء.
وتم الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة التي تضم 6 أعمال روائية من مختلف البلدان العربية عبر الصفحة الرسمية للجائزة، وسيتنافس النص الروائي الجزائري الصادرة في 2021 مع أعمال روائية أخرى منها "حجر السعادة" لأزهر جرجيس من العراق و"أيام الشمس المحرقة" من مصر، و"كونشيرتو قورينا أدواردو"، من ليبيا و"الأفق الأعلى"، من السعودية.
وقال الكاتب إنّ اختيار روايته ضمن النصوص المرشحة لجائزة "البوكر" هو "انتصار لنص الصحراء".
وأضاف في تصريح لصحيفة "المساء" الجزائرية: "سعيد لوصول الرواية إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر، علمًا بأنها الرواية الجزائرية الوحيدة التي تضمها القائمة.. الرواية تحفر في موضوع مسكوت عنه وتجاوزه المؤرخون، رغم خطورته، بحكم أنه غيّر مسار الصحراء، وجعل شعوبها شتاتًا بين دول الجوار".
وتستحضر الرواية أحداثًا ذات دلالات تاريخية وسياسية وثقافية وتدور أحداثها حول المعاناة الإنسانية التي خلفها الجفاف الذي ضرب 1973 شمال مالي ولجوء سكان المنطقة الى جنوب الجزائر وليبيا.
ومن خلال تلك الحادثة يغوص الكاتب في مظاهر الحياة اليومية لأهل الصحراء موظِّفًا التراث الصحراوي وتراث "الطوارق" من خلال أسماء الشخوص والأماكن والفضاء الصحراوي حيث تحيل كلمة "منا" إلى مصطلح القحط والجفاف عند الطوارق.
وحكاية "منّا.. قيامة شتات الصحراء" هي حكاية قوم اضطروا إلى مغادرة موطنهم الأصلي الذي أصابه الجفاف 1973 في هجرة قسرية نحو الشمال إلى جنوب الجزائر وتحديدًا منطقة برج باجي مختار وتمنراست، ومن ثم إلى جنوب ليبيا وبعده إلى جنوب طرابلس فجنوب لبنان حيث يتعرضون للأسر في مخيم أنصار.
وتتواصل مغامرة هؤلاء المشرّدين بالعودة إلى ليبيا والمشاركة في حرب تشاد، فالوقوع في الأسر ثانية ثم الخروج من السجن والعودة إلى ليبيا، لتختتم الأحداث في شمال مالي من أجل حلم الوطن الموعود.
والرواية التي كتبها الصديق حاج أحمد بأسلوب جميل ومشوّق هي رحلة في الزمن ورحلة في الحلم ورحلة شتات ورحلة ضياع ورحلة أمل، تلعب فيها الأقدار لعبتها، وتتدخل فيها السياسة أيضا لتحدد لها مسارات معينة، وهي أيضًا حكاية وطن في الأحلام وأمل شعب في مقاومة الجفاف بكل أنواعه الطبيعي، والسياسي، والثقافي، والاجتماعي، والنفسي.
وأصدر الروائي الصديق حاج أحمد الذي يشغل أستاذ التعليم العالي في اختصاص اللسانيات والخطاب بكلية الآداب في جامعة أدرار ومدير مخبر سرديات الصحراء بذات المؤسسة العلمية، 3 أعمال روائية، وهي: "مملكة الزيوان" (2013) و"كاماراد" (2016) و "منّا .. قيامة شتات الصحراء" (2021).