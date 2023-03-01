رواية "مَنّا.. قيامة شتات الصحراء" تنافس على جائزة البوكر

اختيرت رواية "منا.. قيامة شتات الصحراء" للروائي الجزائري الصديق حاج أحمد ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في دورة 2023، وفق ما أعلنه منظمو الجائزة الأربعاء.

وتم الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة التي تضم 6 أعمال روائية من مختلف البلدان العربية عبر الصفحة الرسمية للجائزة، وسيتنافس النص الروائي الجزائري الصادرة في 2021 مع أعمال روائية أخرى منها "حجر السعادة" لأزهر جرجيس من العراق و"أيام الشمس المحرقة" من مصر، و"كونشيرتو قورينا أدواردو"، من ليبيا و"الأفق الأعلى"، من السعودية.

وقال الكاتب إنّ اختيار روايته ضمن النصوص المرشحة لجائزة "البوكر" هو "انتصار لنص الصحراء".

وأضاف في تصريح لصحيفة "المساء" الجزائرية: "سعيد لوصول الرواية إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر، علمًا بأنها الرواية الجزائرية الوحيدة التي تضمها القائمة.. الرواية تحفر في موضوع مسكوت عنه وتجاوزه المؤرخون، رغم خطورته، بحكم أنه غيّر مسار الصحراء، وجعل شعوبها شتاتًا بين دول الجوار".

وتستحضر الرواية أحداثًا ذات دلالات تاريخية وسياسية وثقافية وتدور أحداثها حول المعاناة الإنسانية التي خلفها الجفاف الذي ضرب 1973 شمال مالي ولجوء سكان المنطقة الى جنوب الجزائر وليبيا.