وفاة الناقد المصري صلاح فضل عن عمر ناهز 84 عاما

توفي، اليوم السبت، رئيس مجمع اللغة العربية المصري، الناقد الأدبي صلاح فضل، بعد صراع مع المرض.

ونعى العديد من الكتاب والمثقفين، الراحل، الذي عمل طيلة حياته في خدمة اللغة العربية وآدابها، إلى جانب أعمال الكتابة والترجمة.

من هو صلاح فضل؟

ولد صلاح فضل عام 1938، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة العام 1962، وعمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965.

نال الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، منذ عام 1968 حتى 1972.

وبعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.

كما عمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974 حتى 1977، وخلال وجوده هناك أنشأ قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة العام 1975.