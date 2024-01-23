كتاب جديد يسرد تفاصيل حياة اليهود في مصر

يتناول كتاب جديد للمفكر المصري، د. محمد أبو الغار، تفاصيل حول حياة اليهود في مصر، ويشير إلى أن خروجهم من البلاد ليس لقيام دولة إسرائيل عام 1948.

ويؤكد أبو الغار في كتابه "يهود مصر في القرن العشرين- كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟"، أن رحيل اليهود من مصر كان بسبب المناخ المعادي والأجواء غير الودية التي شعروا بها عقب العدوان الثلاثي على البلاد في 1956 بمشاركة إسرائيل إلى جانب فرنسا وإنجلترا".

ويقول الكاتب إن عدد من غادروا البلاد على إثر قيام الدولة العبرية لم يتجاوز نسبة 10% من إجمالي نحو 75 ألف فرد وفق آخر تعداد لهم في عام 1947.