كتاب جديد يسرد تفاصيل حياة اليهود في مصر
يتناول كتاب جديد للمفكر المصري، د. محمد أبو الغار، تفاصيل حول حياة اليهود في مصر، ويشير إلى أن خروجهم من البلاد ليس لقيام دولة إسرائيل عام 1948.
ويؤكد أبو الغار في كتابه "يهود مصر في القرن العشرين- كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟"، أن رحيل اليهود من مصر كان بسبب المناخ المعادي والأجواء غير الودية التي شعروا بها عقب العدوان الثلاثي على البلاد في 1956 بمشاركة إسرائيل إلى جانب فرنسا وإنجلترا".
ويقول الكاتب إن عدد من غادروا البلاد على إثر قيام الدولة العبرية لم يتجاوز نسبة 10% من إجمالي نحو 75 ألف فرد وفق آخر تعداد لهم في عام 1947.
وأشار أبو الغار إلى أن "المناخ المعادي لليهود بدأ منذ نهاية العشرينيات مع تأسيس جماعة الإخوان وحزب مصر الفتاة"، حسب الكتاب الصادر عن "دار الشروق".
ويتكون الكتاب من 467 صفحة، استندت على مصادر ووثائق ولقاءات مع شخصيات يهودية مصرية في جنيف وباريس وفلوريدا، إضافة للصحف والمستندات التي تغطي تلك الفترة ومحاضر جلسات الطائفة اليهودية منذ 1886 حتى 1961.
ويلفت الكتاب إلى أن اليهود لعبوا دورًا حاسمًا في نهضة الاقتصاد الوطني بالبلاد منذ النصف الثاني من القرن التاسع في عالم الصرافة وإقراض المال وتغيير العملات، إضافة لمشاريع في مجالات الزراعة والمقاولات والملابس والمجوهرات.