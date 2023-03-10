"العنصريّ في غربته".. الروائي السوري هيثم حسين يكتب سيرته

صدر حديثًا عن منشورات "رامينا" في لندن كتاب جديد للروائي السوري هيثم حسين بعنوان "العنصريّ في غربته"، وهو عبارة عن سيرة، يحكي فيه الكاتب حكايات عن العنصرية والغربة والهوية واللغة والاندماج والصراعات التي تتخلّل مسارات حياته.

وعبر ثمانية عشر فصلًا، ينتقل هيثم حسين في سيرته بين حكايات ومواقف وأحداث تستبطن صورًا متباينة ومختلفة للعنصرية، حيث تكون الصدمات بالبشر في سلوكياتهم وممارساتهم اليومية جزءًا من متاهة تغرق كثيرين في عتماتها.

ويعالج هيثم حسين في سيرته موضوع العنصرية بمقدار كبير من الجرأة والتجرّد، يتحدّث عن جروح مفتوحة في أكثر من مكان، ولا يخشى مغامرة الخوض في تفاصيلها، وذلك عبر رحلة حياتية تنطوي على الكثير من المكابدة، مع الحياة والكتابة والبشر.

وينتقي الكاتب مواقف صادفها أو أحداثا وقعت له ويمضي بطريقته الروائية والفلسفية في طرحها وتفكيكها، ينزع عنها تلك الأردية التي تغلّفها وتبعدها عن واقعها.

ومن مدينته الصغيرة عامودا، شمال شرق سوريا، إلى العاصمة البريطانية لندن، مرورًا بالكثير من المدن التي شكّلت محطّات في سيرة حياته، يثير الكاتب أسئلة محورية عن واقعنا ومصيرنا، يكتب بجرأة وصدق مع الذات، حيث يقدّم شهادته على عالم يمضي نحو إلغاء الألوان البهية التي تجمّله إلى عتمة تهدّد أنواره المتحقّقة عبر تاريخ مديد من الإنجازات الإنسانية..