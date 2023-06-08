"كتارا" تعلن القائمة الطويلة ومصر تتصدرها
ضمت الدورة التاسعة لـ"جائزة كتارا للرواية العربية" قائمة طويلة من الأعمال الروائية المنشورة وغير المنشورة، موزعة على 14 دولة عربية تصدرتها مصر.
وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" أن قائمة الـ 60 لأفضل الأعمال المشاركة ضمت مصر بـ 19 رواية، تلتها سوريا بـ 9 روايات، ثم لبنان والأردن بـ 5 روايات لكل دولة، وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ثم جاءت الكويت والمغرب بـ 4 روايات لكل بلد، والجزائر بـ 3 روايات، والسعودية وعمان والعراق وفلسطين بروايتين لكل دولة، وأخيرا رواية واحدة لكل من السودان وتونس وموريتانيا.
وبالنسبة لقائمة الـ 60 لفئة الروايات غير المنشورة، فقد اشتملت على روائيين من 12 دولة عربية، جاءت مصر بعدد 13 رواية، تلتها المغرب بـ 11 رواية، ثم تونس بـ 10 روايات، وكان نصيب سوريا والجزائر 6 روايات لكل منهما، والعراق 5 روايات، واشتركت كل من لبنان والأردن واليمن في عدد روايتين من كل دولة، وأخيرا السعودية والسودان وليبيا برواية واحدة من كل دولة.
وفيما يتعلق بالقائمة مجتمعة، لفئتي الرواية المنشورة وغير المنشورة، تصدرت مصر القائمتين بعدد 32 رواية، تلتها المغرب وسوريا بـ 15 رواية للفئتين، وتونس بـ 11 رواية، والجزائر بـ 9 روايات، واشتركت كل من لبنان والعراق والأردن في عدد 7 روايات من كل دولة، والكويت اقتصرت على فئة الروايات المنشورة بـ 4 روايات، والسعودية بـ 3 روايات، واشتركت أربع دول عربية في تصدير روايتين للجائزة هي عمان والسودان واليمن وفلسطين، وأخيرا رواية من موريتانيا اقتصرت على فئة الروايات المنشورة.
يذكر أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023 بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة 833 رواية.
وبلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة.