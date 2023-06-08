"كتارا" تعلن القائمة الطويلة ومصر تتصدرها

يذكر أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة للعام 2023 بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة 833 رواية.

وبلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت في عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة.