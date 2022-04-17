فهد الشهراني: خليل الشبرمي لا يستحق لقب شاعر المليون

قال الشاعر السعودي فهد الشهراني،السبت، إن القطري خليل الشبرمي لا يستحق لقب بيرق شاعر المليون الذي فاز به عام 2008.

جاء ذلك في إجابة الشهراني على سؤال وجه له الإعلامي السعودي علي العلياني خلال برنامجه ”مراحل“ الذي يقدمه عبر قناة ”SBC“ السعودية، حول الشاعر الذي حصل على بيرق شاعر المليون ولا يستحقها.

ولم يكشف الشاعر السعودي الأسباب التي اعتبر على أساسها أن خليل الشبرمي لا يستحق لقب بيرق شاعر المليون، مكتفياً بأنها ليست لمستوى الشعر الذي يقدمه ولكن لأسباب أخرى لم يذكرها.

وحول تعليقه في رأي مواطنه الشاعر سعيد بن مانع الذي اعتبر أن من لا يستحق لقب شاعر المليون هو الشاعر القطري محمد بن فطيس، قال الشهراني: ”هذا رأيه ولكن بحسب قربي من سعيد أعتقد أنه لا يقصد المعنى نفسه بأن (بن فطيس) لا يستحق شاعر المليون، وفي النهاية سعيد له رأيه إنما رأيي في بن فطيس لا خلاف عليه فهو شاعر جميل جدا“.

لكنه عاد وتراجع خلال نفس اللقاء وأكد أن جميع من حصل على جائزة شاعر المليون يستحقها لأن الجائزة تبنى على أسس وقواعد سليمة قائلاً ردا حول أحقية الشاعر السعودي زياد بن نحيت في الجائزة: “ ما هو بس زياد كل من حصل على البيرق يستحقه“.

وأضاف: ”عندي قاعدة كل من حصل على البيرق يستاهلها ويستحقه لأننا داخلين في برنامج شروطه واضحة وهي أولا قصيدة شعرية يحصل الشاعر المتسابق على درجة معينة، وثانيا تصويت الجمهور، ليحسم الفائز من خلال هذين الشرطين، إضافة إلى أن جميع من يشارك في الجائزة يوقع كتابيا على شروط المسابقة ومعايير تقييمها، لذلك كل من يحصل عليها يستحقها إلا من قوله من شوية“، قاصداً خليل الشبرمي.

وأشار الشاعر فهد الشهراني، إلى أن خليل الشبرمي في الحقيقة شاعر جيد، لكن خلافه معه -الذي لم يوضح طبيعته- هو ما دفعه للحكم عليه بأنه لا يستحق بيرق شاعر المليون.

يشار إلى أن الشاعر القطري خليل الشبرمي، كان قد فاز عام 2008 بلقب شاعر المليون في موسمه الثاني، وحصد حينها جائزة مليون درهم.

يذكر أن ”شاعر المليون“ هو برنامج تلفزيوني متخصص في مسابقة الشعر النبطي انطلق من إمارة أبوظبي في الإمارات بفكرة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وذلك في إطار الاستراتيجية الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.