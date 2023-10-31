دراسة: حظر الكتب يزيد انتشارها في الولايات المتحدة

كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة "كارنيجي ميلون" وجامعة "جورج ماسون"، أن حظر الكتب قد زاد انتشارها في الولايات المتحدة. بالرغم من محاولات منعها في المدارس، والمكتبات العامة.

"يبدو أن القراء يريدون ما لا يستطيع القراء الآخرون الحصول عليه"، يُعزي موقع "Axios" الأمريكي السبب إلى ذلك.

وبحسب الدراسة، فإن توزيع الكتب المحظورة قد زاد بنسبة 12% في المتوسط، مقارنة بالعناوين المماثلة غير المحظورة. إذ أدى حظر كتاب في إحدى الولايات إلى زيادة توزيع ذلك الكتاب في الولايات التي لم تحظره.

وأشارت الدراسة إلى أن الهدف الأساس من حظر الكتب هو تقييد الوصول إليها، لكن الحظر غالبًا ما يزيد الاهتمام بالكتب، على نطاق أوسع.

المصدر: موقع "Axios"