عواصم ومدن عربية على موعد مع أحداث ثقافية وفنية.. هذه أبرزها

وفي قطر، تبدأ يوم غد الإثنين الدورة الثانية والثلاثون من معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 37 دولة من بينها السعودية "ضيف الشرف"، ويستمر المعرض حتى 21 حزيران/يونيو.

أما الأردن، فيشهد انطلاق عروض "أيام الفيلم النمساوي" بالمسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام والتي تستمر ثلاثة أيام، وتشمل عرض أفلام وثائقية وروائية ومجموعة من الأفلام القصيرة بالتعاون مع السفارة النمساوية في الأردن.

وبالعودة إلى تونس، وتحديداً يوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو تنطلق الدورة الثانية من مهرجان المسرح والمجتمع الذي ينظمه مركز الفنون الدرامية والركحية بمدينة سليانة بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية حتى 18 حزيران/يونيو.