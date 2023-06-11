عواصم ومدن عربية على موعد مع أحداث ثقافية وفنية.. هذه أبرزها
تشهد عواصم ومدن عربية أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية خلال الفترة المقبلة، تتوزع بين المشرق والمغرب العربي وتتنوع بين الأدبي والفني.
واليوم، ينطلق في تونس المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع، حيث تبدأ الدورة السادسة للمهرجان بمشاركة 12 دولة وتجوب عروضه هذا العام 10 ولايات تونسية، ويستمر المهرجان حتى 25 حزيران/يونيو.
وفي قطر، تبدأ يوم غد الإثنين الدورة الثانية والثلاثون من معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 37 دولة من بينها السعودية "ضيف الشرف"، ويستمر المعرض حتى 21 حزيران/يونيو.
أما الأردن، فيشهد انطلاق عروض "أيام الفيلم النمساوي" بالمسرح الخارجي للهيئة الملكية الأردنية للأفلام والتي تستمر ثلاثة أيام، وتشمل عرض أفلام وثائقية وروائية ومجموعة من الأفلام القصيرة بالتعاون مع السفارة النمساوية في الأردن.
وبالعودة إلى تونس، وتحديداً يوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو تنطلق الدورة الثانية من مهرجان المسرح والمجتمع الذي ينظمه مركز الفنون الدرامية والركحية بمدينة سليانة بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية حتى 18 حزيران/يونيو.
وبالانتقال إلى فلسطين، تنطلق الدورة السابعة عشر من مهرجان رام الله للرقص المعاصر تحت شعار "للجسد ألف قصة وقصة" بمشاركة 15 فرقة محلية وأجنبية، ويستمر من الخميس 15 حزيران/يونيو حتى 22 من الشهر ذاته.
وفي مدينة تاونات شمال المغرب، تنطلق الدورة الحادية عشرة من المهرجان الوطني لفنون العيطة الجبلية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالشراكة مع المجلس الإقليمي للتاونات والجماعة الحضرية للمدينة حتى السابع عشر من الشهر الجاري.
ويوم الجمعة 16 حزيران/يونيو، سيكون لبنان على موعد مع الدورة الثالثة والعشرين من عيد الموسيقى في بيروت الذي ينظمه المركز الفرنسي في البلاد ويشمل 50 حفلاً موسيقياً في 11 مدينة وبلدة، ويستمر البرنامج حتى 24 حزيران/يونيو.
وفي المغرب أيضاً، وفي اليوم نفسه تبدأ الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بمشاركة 35 فيلماً ضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة، ويستمر المهرجان حتى 23 حزيران/يونيو.