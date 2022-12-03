افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية في تونس

وتتنافس الأعمال المشاركة على جائزة "التانيت الذهبي"، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان، وكانت من نصيب تونس في آخر دورة، من خلال تتويج مسرحية "آخر مرة" للمخرجة وفاء الطبوبي.

وإلى جانب العروض الرسمية، أتاحت إدارة المهرجان المجال للمبدعين من نزلاء السجون، وسيتم تقديم 12 عرضًا مسرحيًا من إنتاج نوادي المسرح بالوحدات السجنية والإصلاحية، وهي "ستار العيوب" و"حكمة مجنون" و"إكس آي" و"خضراء" و"علاش هكة" و"انهيار" و"غالية" و"ترهويجة" و"بالسلامة" و"أون بان" و"هذا بختي" و"انفصام".

وتكرّم الدورة الثالثة والعشرون لأيام قرطاج المسرحية عددًا من رموز المسرح التونسي الذين فقدتهم الساحة الثقافية خلال السنة الحالية والسنة الماضية، وهم هشام رستم وتوفيق البحري وصادق الماجري ومنجي التونسي وإسماعيل بوسلامة وبشير خمومة وعادل حباسي وعادل مقديش.

كما سيتم أيضًا تكريم مجموعة من المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة، هم سلوى محمد وعلاء الدين أيوب ومحمد اليانقي ومحمد العوني وفاطمة سعيدان (تونس) وسهير المرشدي (مصر) وأيمن زيدان (سوريا) وقاسم بياتلي (العراق) وحبيب ديمبيلي (مالي).