تونس.. افتتاح مهرجان"أيام قرطاج الموسيقية" بمشاركة 40 عرضا دوليا (فيديو إرم)

وأوضحت أنّ "العروض الكبرى المختارة من قبل هيئة المهرجان هي التي تستقطب الجماهير العريضة مثل "مسار إجباري" و"بوكلثوم" و"جدل" و"الفرعي" وهي أعمال أثبتت وجودها على الساحة الفنية العربية".

وبخصوص غياب المسابقة الرسمية للدورة الثانية على التوالي قالت درصاف المحمداني إنّه بناء على الدورات السابقة وتقييم الإيجابيات والسلبيات اختارت أن لا تجري المسابقة وقالت إنها من نوع المديرين الذين لا يميلون إلى تنظيم المسابقات، وهو ما ذهب إليه أيضا سامي بن سعيد، مدير الدورة السابعة للمهرجان، التي جرت العام الماضي.