رواية "باب الوادي"... رحلة بحث قاسية عن الذات والوطن

تغوص رواية "باب الوادي"، للكاتب الجزائري أحمد طيباوي، في عمق الصراع على الهوية، يخوضه بطل الرواية "كمال" الذي يعيش حالة من الشتات الروحي، فينطلق في رحلة بحث عن الذات وعن الوطن.

والرواية الصادرة عن "دار الشروق" للنشر والتوزيع سنة 2023 فازت بجائزة "أفضل كتاب عربي في مجال الرواية"، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثانية والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أمس الخميس.

وتسلم طيباوي جائزة "أفضل كتاب عربي في مجال الرواية" نظير "تميز عمله الأدبي"، وفق القائمين على معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتطرح الرواية قصة إنسانية بطلها رجل ينطلق في رحلة بحث عن والده، وعلى امتداد خطوات هذه الرحلة يطرح البطل (كمال) تساؤلات عن الذات ومكانة الفرد في وطن يعيش تغييرات متتالية.

ويستخدم الكاتب أحمد طيباوي في هذه الرواية لغة شاعرية تلامس أحاسيس الفرد وتصف دواخله، بحيث يستطيع أن يكشف مساعي البطل في الوصول إلى إجابات لأسئلة فرضتها الرحلة الإنسانية التي يخوضها.