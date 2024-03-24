إيران.. جدل بعد إتلاف المكتبة الوطنية مؤلفات قديمة (صور)

شهدت إيران حالة من الجدل، بعد نشر صور أظهرت إتلاف آلاف الكتب والدوريات من المكتبة الوطنية، وسط دعوات لإجراء تحقيق واتهامات بتدمير جزء كبير من التراث الإيراني.

وقالت نائب رئيس المكتبة الوطنية الإيرانية، د. عصمت مؤمني، الأحد، لـ"إرم نيوز" إنهم أتلفوا نحو 10 آلاف كتاب ودورية وصحيفة قديمة "غير صالحة للاستعمال وعفا عليها الزمن".

وأضافت أن هذه الكتب والدوريات والصحف "اتلفت حسب القواعد" بعد عمليات فحص، لكنها لم توضح طبيعة هذه المعايير.