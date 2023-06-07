تقرير: المنتخب السعودي قد يشارك في بطولة "كوبا أمريكا 2024"
كشفت تقارير صحفية أن المنتخب السعودي قد يشارك في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، المقررة إقامتها في يونيو 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتزم بجدية مشاركة "الأخضر" في البطولة، خاصة أن النظام يجيز مشاركة منتخبات من خارج القارة، كما حدث في بعض نسخها السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن "فكرة مشاركة المنتخب السعودي في البطولة طرحت حينما قدم اتحاد أمريكا الجنوبية الدعوة للاتحاد السعودي لحضور الجمعية العمومية الـ75، التي أقيمت في قطر العام الماضي على هامش قرعة كأس العالم 2022، وحينها ظهرت أنباء أن الاتحاد الأمريكي الجنوبي يود مشاركة (الأخضر) في النسخة التالية، وهو أمر لم ينفه اتحاد كرة القدم السعودي".
نظام كوبا أمريكا 2024
وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أعلن في يناير الماضي عن تغيير كامل في نظام البطولة، إذ تقام بمشاركة 16 منتخباً بحيث تضم الـ10 منتخبات اللاتينية بالإضافة إلى 6 منتخبات من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).
وتأتي بطولة كوبا أمريكا 2024 قبل عامين من استضافة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم 2026.
وسبق أن استضافت الولايات المتحدة منافسات "كوبا أمريكا" في 2016، للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.
وشارك من قبل منتخبات (المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، جامايكا، بنما، هاييتي، كوستاريكا، اليابان، هندوراس، قطر) من خارج قارة أمريكا الجنوبية، وسيكون المنتخب السعودي الرقم 20 والثالث من قارة آسيا الذي يشارك في البطولة، في حال تأكد تواجده في النسخة المقبلة.
ويبحث المنتخب السعودي حتى الآن عن مدرب جديد له، حيث أعلن اتحاد كرة القدم في نهاية مارس الماضي رسميًا رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
يذكر أن منتخب الأرجنتين حصد لقب النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا، على حساب البرازيل.