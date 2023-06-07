تقرير: المنتخب السعودي قد يشارك في بطولة "كوبا أمريكا 2024"

كشفت تقارير صحفية أن المنتخب السعودي قد يشارك في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، المقررة إقامتها في يونيو 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتزم بجدية مشاركة "الأخضر" في البطولة، خاصة أن النظام يجيز مشاركة منتخبات من خارج القارة، كما حدث في بعض نسخها السابقة.

وأوضحت الصحيفة أن "فكرة مشاركة المنتخب السعودي في البطولة طرحت حينما قدم اتحاد أمريكا الجنوبية الدعوة للاتحاد السعودي لحضور الجمعية العمومية الـ75، التي أقيمت في قطر العام الماضي على هامش قرعة كأس العالم 2022، وحينها ظهرت أنباء أن الاتحاد الأمريكي الجنوبي يود مشاركة (الأخضر) في النسخة التالية، وهو أمر لم ينفه اتحاد كرة القدم السعودي".