أبرز المرشحين لخلافة رينارد في تدريب منتخب السعودية
كشفت تقارير صحفية عن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، لقيادة المنتخب الأول بعد استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، يوم الثلاثاء، بعد الخسارة وديا أمام بوليفيا.
وربطت تقارير رينارد بتدريب منتخب فرنسا للسيدات الذي يشارك في بطولة كأس العالم التي تنطلق في يوليو المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن هناك 4 أسماء مرشحة بقوة لتولي المنصب، أبرزهم البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب فريق فنربخشه التركي، الذي يمتلك خبرة سابقة بالملاعب السعودية بعد تدريبه نادي الهلال.
ويبرز من ضمن الأسماء أيضا سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، وسبق أن حقق العديد من النجاحات مع المنتخب الأولمبي.
كما يبرز اسم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرتبط اسمه دائما بتدريب العديد من الأندية والمنتخبات، وذلك بعد رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021.
كما كشفت الصحيفة عن اسم روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا الحالي.
وقال رينارد في فيديو نشره الاتحاد السعودي لوداع المدرب الفرنسي: "حققنا نجاحا كبيرا في التصفيات، وتصدرنا المجموعة أمام اليابان واستراليا، وتأهلنا إلى كأس العالم".
وأضاف: "خضنا تجربة رائعة، ومباراة الأرجنتين ستظل خالدة في أذهان الجماهير السعودية".
فيما قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية: "نقدم الشكر للمدرب، حققنا نجاحات معا وتقدمنا في التصنيف".
ولن يتعجل الاتحاد السعودي اختيار بديل رينارد، حيث قرر عدم خوض مباريات في فترة التوقف المقبلة في يونيو.
وأضاف المسحل: "سندرس البديل من الآن حتى شهر يونيو، ولن نعلن اسمه حتى نراجع كل الملفات. اليوم المنتخب السعودي منتخب طموح وكبير وأكيد سيكون مطمعا للكثير من المدربين المرموقين".
واختتم المدرب الفائز بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا وكوت ديفوار والذي لم يسبق له تدريب منتخب سيدات من قبل، مشواره مع السعودية بخسارتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا الأسبوع الحالي، إذ تسلم المسؤولية وهي في المركز الـ 68 في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" وتركها في المركز الـ 49.
وخاض رينارد 41 مباراة مع السعودية، انتصر في 20 منها وتعادل في عشر مناسبات وخسر 11 مباراة.