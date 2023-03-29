أبرز المرشحين لخلافة رينارد في تدريب منتخب السعودية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن هناك 4 أسماء مرشحة بقوة لتولي المنصب، أبرزهم البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب فريق فنربخشه التركي، الذي يمتلك خبرة سابقة بالملاعب السعودية بعد تدريبه نادي الهلال.

ويبرز من ضمن الأسماء أيضا سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، وسبق أن حقق العديد من النجاحات مع المنتخب الأولمبي.

كما يبرز اسم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرتبط اسمه دائما بتدريب العديد من الأندية والمنتخبات، وذلك بعد رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021.

كما كشفت الصحيفة عن اسم روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا الحالي.

وقال رينارد في فيديو نشره الاتحاد السعودي لوداع المدرب الفرنسي: "حققنا نجاحا كبيرا في التصفيات، وتصدرنا المجموعة أمام اليابان واستراليا، وتأهلنا إلى كأس العالم".

وأضاف: "خضنا تجربة رائعة، ومباراة الأرجنتين ستظل خالدة في أذهان الجماهير السعودية".