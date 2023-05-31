المسحل: مدرب المنتخب الجديد سيكون أوروبيًّا.. وأتمنى مشاهدة ميسي في الدوري السعودي

قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن مدرب المنتخب الجديد سيكون أوروبيًّا، مؤكدًا أن المدرب الإسباني لويس إنريكي ليس ضمن الخيارات المطروحة.

واستقال الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب منتخب السعودية في مارس الماضي لقيادة منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا هذا العام، وأعلن الاتحاد السعودي آنذاك أنه لن يتعجل في التعاقد مع مدرب جديد.

وقال المسحل الذي فاز بولاية جديدة لأربع سنوات حتى 2027 في رئاسة الاتحاد السعودي في تصريحات تلفزيونية: "هناك عدة معايير لاختيار مدرب المنتخب الأول، منها أن يكون له اسم محترم جدًّا في عالم الكرة المستديرة، وأن تكون له بصمة في أي محطة تدريبية قادها، إضافة إلى أن يكون فكره الكروي يناسب الكرة السعودية، وأن يمتلك الطموح لتحقيق الإنجازات.

"لدينا ثلاثة خيارات حيث وصلت مع اثنين منهم إلى مراحل نهائية وهم ينتمون للمدرسة الأوروبية".