تقرير: إدارة النصر تقرر الاستغناء عن مدرب الفريق رودي غارسيا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي اتخذت قرارا بالاستغناء عن خدمات مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة "العالمي" برئاسة مسلي آل معمر قررت رحيل المدرب الفرنسي، لكنها لم تكشف عن الأسباب أو موعد اتخاذ القرار، وهل سيكون حاليا أم مع نهاية الموسم الجاري.

ويواجه النصر نظيره الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مهمة وحاسمة في مستقبل "العالمي" بسباق الصراع على تحقيق لقب دوري روشن لهذا الموسم.