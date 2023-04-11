تقرير: إدارة النصر تقرر الاستغناء عن مدرب الفريق رودي غارسيا
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي اتخذت قرارا بالاستغناء عن خدمات مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء، فإن إدارة "العالمي" برئاسة مسلي آل معمر قررت رحيل المدرب الفرنسي، لكنها لم تكشف عن الأسباب أو موعد اتخاذ القرار، وهل سيكون حاليا أم مع نهاية الموسم الجاري.
ويواجه النصر نظيره الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مهمة وحاسمة في مستقبل "العالمي" بسباق الصراع على تحقيق لقب دوري روشن لهذا الموسم.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة النصر والفيحاء السابقة، والتي استضافها ملعب الملك سلمان، ليكتفي "العالمي" بإضافة نقطة واحدة لرصيده.
التعادل مع الفيحاء وجه ضربة قاسية للنصر في صراع الصدارة، حيث بات رصيده 53 نقطة، واتسع الفارق مع النمور إلى 3 نقاط، بدلا من نقطة واحدة.
وقال غارسيا في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "أرى أن النتيجة كانت سيئة بالنسبة لنا، فقد لعبنا أمام فريق جيد ولستُ سعيداً بأداء اللاعبين".
ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراة واحدة على الأقل حتى يحيي آماله في الفوز باللقب، بينما يتوج "العميد" باللقب في حالة الفوز بمبارياته الـ7 المتبقية.
وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.