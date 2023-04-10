انفعال عبدالرحمن غريب أثناء تبديله بمباراة النصر والفيحاء (فيديو)

ويلعب النصر ضد الفيحاء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023.

وخلال المباراة التي تقام على أرضية ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" معقل فريق الفيحاء، أجرى رودي غارسيا مدرب النصر تبديلا في الدقيقة 68 بخروج عبدالرحمن غريب ونزول ماجد قشيش.

وانفعل عبدالرحمن غريب خلال استبداله وقام بتوجيه بعض الكلمات للجهاز الفني خلال خروجه من الملعب.