انفعال عبدالرحمن غريب أثناء تبديله بمباراة النصر والفيحاء (فيديو)
انفعل عبدالرحمن غريب لاعب نادي النصر السعودي، خلال استبداله بمباراة فريقه ضد الفيحاء، اليوم الأحد في دوري روشن السعودي.
ويلعب النصر ضد الفيحاء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023.
وخلال المباراة التي تقام على أرضية ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" معقل فريق الفيحاء، أجرى رودي غارسيا مدرب النصر تبديلا في الدقيقة 68 بخروج عبدالرحمن غريب ونزول ماجد قشيش.
وانفعل عبدالرحمن غريب خلال استبداله وقام بتوجيه بعض الكلمات للجهاز الفني خلال خروجه من الملعب.
واكتفى النصر بالتعادل مع مضيفه الفيحاء ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.
وبهذا التعادل بات النصر يملك 53 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر الذي يواجه الوحدة.
ويتقدم النصر بثلاث نقاط على الشباب الذي يحل ضيفاً على الخليج يوم الثلاثاء.
وحصد الفيحاء نقطة ثمينة في صراع النجاة من الهبوط ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11 متفوقاً بثماني نقاط على الخليج صاحب المركز قبل الأخير قبل سبع جولات من النهاية.