ماركا: سيرجيو راموس قريب من نادي النصر السعودي

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن راموس قد يكون أول صفقة كبيرة للموسم المقبل داخل صفوف النصر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس سيجاور كريستيانو رونالدو مرة أخرى، بعد أن تزاملا سويًا لفترة طويلة في ريال مدريد.

وسيكون نادي النصر السعودي بوابة اجتماع الثنائي "راموس-رونالدو" في فريق واحد مرة أخرى، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية.

وينتهي تعاقد راموس مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي نادٍ التفاوض معه بداية من يناير الماضي دون موافقة إدارة الفرنسي.

وانضم راموس لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية عام 2021 قادمًا من ريال مدريد، وخاض الإسباني المعتزل دوليًّا 49 مباراة ونال لقب دوري واحد هناك حتى الآن.

وينتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذكرت "ليكيب" أنه على الرغم من أن ممثلي اللاعب أجروا محادثات مع الباريسيين، فإن مستقبله غير مؤكد.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن نادي الهلال السعودي دخل المعادلة ويتطلع للتعاقد مع راموس، وهو على استعداد لتقديم 30 مليون يورو سنويًّا على مدار موسمين، وهو ما يعادل أربعة أضعاف المبلغ الذي يكسبه في باريس سان جيرمان.