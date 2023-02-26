من هو سليمان وهدان المكلف بخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك؟
أسند مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، مهمة خلافة مرتضى منصور ورئاسة المجلس "مؤقتاً" للنائب البرلماني سليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة.
وعقد مجلس الزمالك اجتماعاً طارئاً بعد صدور حكم قضائي، صباح اليوم السبت، بتأييد حبس مرتضى منصور رئيس النادي ورفض الطعن المقدم منه بخصوص الحكم الصادر في قضية سب وقذف ضد محمود الخطيب، رئيس الأهلي.
وتسلط "إرم نيوز" في التقرير التالي الضوء على مسيرة النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك، الذي تولى رئاسة القلعة البيضاء بشكل رسمي بعد حبس مرتضى منصور.
رجل أعمال ونائب برلماني
يبلغ سليمان وهدان 52 عاماً وهو رجل أعمال متخصص في تجارة السيارات في مصر منذ سنوات.
واقتحم "وهدان" عالم السياسة بعدما نجح في الفوز بعضوية مجلس النواب منذ عام 2015، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي، كما أنه شغل منصب نائب رئيس المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية.
وتولى سليمان وهدان منصب مساعد رئيس حزب الوفد الذي ترشح على قوائمه في انتخابات البرلمان الماضية.
تجربة الزمالك
ظهر اسم سليمان وهدان في نادي الزمالك بعد ترشحه عضواً في قائمة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.
ونجح سليمان وهدان في الانتخابات الأخيرة في الزمالك التي أجريت في شهر فبراير 2022.
ولم تظهر للنائب سليمان وهدان أي بصمات خاصة بفريق الكرة، بينما عمل في بعض الملفات الخاصة بالعمل الإداري داخل الزمالك.
مهمة مؤقتة
يتولى "وهدان" رئاسة نادي الزمالك بشكل مؤقت خلفاً للمستشار مرتضى منصور.
ويقود سليمان وهدان المجلس الحالي بعدما رفض أعضاؤه تقديم الاستقالة الجماعية ليستمر المجلس حتى نهاية دورته عام 2026.
ويرأس وهدان المجلس لحين إجراء الانتخاب على مقعد الرئيس بعد حبس مرتضى منصور وإبلاغ الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية بإيقاف عضويته بحسب اللائحة الاسترشادية التي تم إصدارها من اللجنة الأولمبية.
وجاء إسناد المهمة للنائب سليمان وهدان بوصفه أكبر الأعضاء سناً في ظل توصية اللائحة بإسناد المهمة لنائب الرئيس، وهو المنصب الخالي، أو أمين الصندوق خالد لطيف الذي يتردد أنه اعتذر عن قبول المهمة ولو بشكل مؤقت لارتباطاته الإعلامية.