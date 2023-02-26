من هو سليمان وهدان المكلف بخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك؟

أسند مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، مهمة خلافة مرتضى منصور ورئاسة المجلس "مؤقتاً" للنائب البرلماني سليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة.

وعقد مجلس الزمالك اجتماعاً طارئاً بعد صدور حكم قضائي، صباح اليوم السبت، بتأييد حبس مرتضى منصور رئيس النادي ورفض الطعن المقدم منه بخصوص الحكم الصادر في قضية سب وقذف ضد محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وتسلط "إرم نيوز" في التقرير التالي الضوء على مسيرة النائب سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك، الذي تولى رئاسة القلعة البيضاء بشكل رسمي بعد حبس مرتضى منصور.