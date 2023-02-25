لحظة ترحيل مرتضى منصور لتنفيذ حكم حبسه مدة شهر في قضية سب محمود الخطيب (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة ترحيل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من أمام محكمة دار القضاء العالي، بصحبة رجال الأمن، حيث استقل سيارة الشرطة، من أجل تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد أن أصبح الحكم نهائيًا باتًّا.
وتحفظ رجال الأمن على مرتضى، في المحكمة، بعد انتهاء جلسة محكمة النقض، لتنفيذ عقوبة حبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، بعد أن أصبح الحكم نهائيا باتًّا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، بالحبس مدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
وحضر مرتضى منصور مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
رسالة رئيس الزمالك
من جانبه، نشر مرتضى منصور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى".
وأضاف: "لا تقلقوا عليا. الأسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله".
ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.
وتنص المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية المُعدة سلفا من خلال اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، على زوال عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.