لحظة ترحيل مرتضى منصور لتنفيذ حكم حبسه مدة شهر في قضية سب محمود الخطيب (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة ترحيل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من أمام محكمة دار القضاء العالي، بصحبة رجال الأمن، حيث استقل سيارة الشرطة، من أجل تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده لمدة شهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد أن أصبح الحكم نهائيًا باتًّا.

وتحفظ رجال الأمن على مرتضى، في المحكمة، بعد انتهاء جلسة محكمة النقض، لتنفيذ عقوبة حبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، بعد أن أصبح الحكم نهائيا باتًّا ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وقضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، بالحبس مدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.