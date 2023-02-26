سليمان وهدان رئيسا لنادي الزمالك خلفا لمرتضى منصور

مصير المجلس الحالي

ويبقى السؤال الأهم حالياً ماذا ينتظر الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ وهو ما أثار تكهنات عديدة حول مصير المجلس الحالي.

وبالرجوع للائحة نادي الزمالك الصادرة عام 2018 (حال استمرار تطبيقها) أو اللائحة الاسترشادية فإنه يتم إيقاف المسؤول في مجلس الإدارة بسبب صدور حكم قضائي نهائي مقيد للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضي بشهر إفلاسه أو فقد شروط الترشح لمجلس الإدارة.

وصدر حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعدم قانونية لائحة الزمالك الصادرة عام 2018 بعد تحرك قانوني من جانب ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق وتم تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأولمبية.

وحسب المادة 24 من لائحة نادي الزمالك فإنه في حالة غياب رئيس النادي يرأس الجمعية العمومية نائبه أو أمين الصندوق أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وفقا للترتيب المشار إليه.

في المقابل، قال محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "بمنتهى الهدوء المستشار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية".

وأضاف: "النادي يعمل بشكل طبيعي وينعم بالاستقرار لحين عودة المستشار مرتضى لتكملة مسيرة الإنجازات.. وأقول للجماهير المصرية لا تستمعوا للأكاذيب ومروجي الشائعات والفتن".