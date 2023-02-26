سليمان وهدان رئيسا لنادي الزمالك خلفا لمرتضى منصور
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف النائب سليمان وهدان برئاسة نادي الزمالك بعد حبس مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض اليوم السبت في قضية سب محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري.
واجتمع مجلس إدارة الزمالك وقرر تطبيق اللائحة بتكليف وهدان رئيسا للنادي.
وتسود حالة من الغموض وتدور العديد من التساؤلات بشأن مصير بعض الأمور التي تخص نادي الزمالك بعد صدور حكم قضائي برفض الطعن على الحكم الصادر ضده بحبسه في قضية سب وقذف ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
مصير المجلس الحالي
ويبقى السؤال الأهم حالياً ماذا ينتظر الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور؟ وهو ما أثار تكهنات عديدة حول مصير المجلس الحالي.
وبالرجوع للائحة نادي الزمالك الصادرة عام 2018 (حال استمرار تطبيقها) أو اللائحة الاسترشادية فإنه يتم إيقاف المسؤول في مجلس الإدارة بسبب صدور حكم قضائي نهائي مقيد للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو قضي بشهر إفلاسه أو فقد شروط الترشح لمجلس الإدارة.
وصدر حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعدم قانونية لائحة الزمالك الصادرة عام 2018 بعد تحرك قانوني من جانب ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق وتم تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأولمبية.
وحسب المادة 24 من لائحة نادي الزمالك فإنه في حالة غياب رئيس النادي يرأس الجمعية العمومية نائبه أو أمين الصندوق أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا وفقا للترتيب المشار إليه.
في المقابل، قال محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "بمنتهى الهدوء المستشار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية".
وأضاف: "النادي يعمل بشكل طبيعي وينعم بالاستقرار لحين عودة المستشار مرتضى لتكملة مسيرة الإنجازات.. وأقول للجماهير المصرية لا تستمعوا للأكاذيب ومروجي الشائعات والفتن".
موقف وزارة الرياضة
يترقب المتابعون موقف وزارة الرياضة بخصوص أزمة نادي الزمالك والمصير القانوني للقلعة البيضاء.
وقال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الرياضة، لـ"إرم نيوز"، إنه لم يصدر أي تعليقات أو بيانات رسمية عن وزارة الرياضة فيما يخص موقف نادي الزمالك.
وأوضح أن الإدارة القانونية داخل وزارة الرياضة تتابع هذا الملف بتعليمات مباشرة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، لمتابعة الموقف القانوني.
من جانبها، أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا اليوم السبت أكدت أنها لم تتخذ أي قرار أو تصدر أي بيان يتعلق بنادي الزمالك.
المرشحون لرئاسة نادي الزمالك
ذهبت الأحاديث إلى ملف خلافة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد رحيله عن منصبه وفتح باب الانتخاب على منصبه، وهو أمر يتوقع حدوثه خلال الفترة القادمة.
ويتحدث البعض عن إمكانية ترشح مرتضى مرة أخرى بعد نهاية أداء العقوبة المقررة ضده بالحبس لمدة شهر، ولكن المقربين منه يراهنون أن الحكم الصادر ضده لا يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهو ما لا يمنعه من الترشيح بحسب مصادر مقربة من مرتضى لـ"إرم نيوز".
ويعتزم بعض الأشخاص التقدم بأوراق الترشح لرئاسة الزمالك على رأسهم أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة اللجنة، وأيضا حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة.
ورفض الثنائي سليمان ولبيب الإعلان عن موقفهما بخصوص الترشح ببيانات رسمية وتحدثا عن ضرورة دعم الزمالك في مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا التي خسرها الفريق الأبيض بنتيجة 0-2.
في المقابل، تكهن البعض الضغط على مجلس الزمالك لتقديم استقالات جماعية لإسناد قيادة النادي إلى لجنة مؤقتة يتردد أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق سيتولى قيادتها.