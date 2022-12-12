بعد حملة منددة بفساد المنح.. الحكومة اليمنية تشكّل لجنة لإعداد معايير للابتعاث الخارجي

واطلعت الحكومة على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين، "خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية"، مؤكدة ضرورة التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها بأسرع وقت ممكن، ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وشددت الحكومة على أن تقوم اللجنة بإعداد "معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من العشوائية".

وأكدت أنها وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدّية وشفافة ومسؤولة "في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة".