محللون: تمرد حزب الإصلاح في الجوف يمثل اختبارا للمجلس الرئاسي اليمني

أسباب سياسية ومادية

ويرى الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية العميد ثابت حسين صالح أن: "بيان محافظ الجوف المعين للمرة الثانية واضح، ويلقي بالمسؤولية الكاملة في رفض تسليمه المحافظة على حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه المحافظ السابق أمين العكيمي".

وأضاف ثابت في تصريح لـ إرم نيوز: "أعتقد أن أسباب امتناع العكيمي وحزب الإصلاح عن تسليم الجوف للمحافظ الجديد هي موزعة بين أسباب سياسية متعلقة بإصرار حزب الإصلاح على الاحتفاظ بهذا المنصب وعدم التخلي عنه، وأسباب متعلقة بالمصالح والمكاسب المادية التي يجنيها الحزب والعكيمي باسم هذه المحافظة من التحالف ومن الرئاسة والحكومة".

وأوضح: "كل المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الإصلاح في شمال اليمن كانت تسقط، أو بالأصح تسلم للحوثيين بدءا من فرضة نهم وانتهاء بالجوف ومأرب، بل ووصل التخادم بين الإصلاح والحوثيين حد تسليم الإخوان مديريات بيحان في شبوة للحوثيين، وهذا يدل على عدم جدية حزب الإصلاح في مقاومة الحوثيين، ليس هذا فحسب، بل وضلوع هذا الحزب في ابتزاز التحالف والرئاسة وخيانتهما لصالح الحوثيين".

وعلى الرغم من أن كامل أراضي محافظة الجوف تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين منذ أواخر العام الماضي 2021، إلا أن المحافظ الجديد العواضي كشف عن رفض حزب الإصلاح تسليم المنصبين، واستمر بالصرف المالي من حساب فرع البنك المركزي في مأرب.