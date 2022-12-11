للمرة الثانية.. طفل يمني يتعرض للقنص على يد مسلح حوثي في تعز

أفادت مصادر يمنية، السبت، بتعرض طفل يمني في عامه الثالث عشر، لرصاصة قناص حوثي أصابته بالرأس، في حادث هو الثاني من نوعه الذي يتعرض له الطفل من قبل قناصة ميليشيا الحوثي التي تحاصر المدينة منذ 7 أعوام.

وكان الطفل محمد عمار قد أصيب برصاصة قناص حوثي في ذراعه اليسرى قبل أكثر من عام، حيث تم إسعافه ولكنه عانى منذ الإصابة من آلام مستمرة مع انخفاض درجات الحرارة.

وبعد الحادثة الجديدة، بات الطفل اليمني يعاني من إصابة أكثر خطورة في الرأس أدخلته العناية المركزة في أحد مستشفيات تعز المحاصرة.