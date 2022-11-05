إصابة 5 يمنيين في قصف حوثي على تعز

أصيب 5 مدنيين يمنيين في قصف مدفعي شنّته مليشيا الحوثي، الجمعة، على قرى سكنية متفرقة، جنوب شرق محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وتزامن ذلك، مع مواجهات محدودة اندلعت بين الجيش اليمني وعناصر حوثية، غربي مدينة تعز مركز المحافظة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة حامل، أصيبوا إثر سقوط قذائف مدفعية "هاون"، أطلقتها مليشيا الحوثي، على قرى مأهولة بمنطقة "نقيل الصلو" بمديرية الصلو، جنوب شرق المحافظة.

في حين أصيب طفل آخر في قرية "ماتع" بمديرية صبر الموادم شرقي تعز، برصاص قناص حوثي.

واندلعت مواجهات مسلحة بين وحدات عسكرية تابعة لقوات الجيش اليمني، الجمعة، ومسلحين من عناصر مليشيا الحوثي، أدت إلى مقتل 3 حوثيين، إثر غارة نفذتها قوات الجيش على أحد مواقعهم، غربي مدينة تعز، دون وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي التابع لمحور تعز العسكري.

وقال المركز الإعلامي، إن قوات الجيش اليمني، تمكّنت من التصدي لعملية تسلل نفذتها مليشيات الحوثيين، نحو مواقع القوات الحكومية في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وأشار إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي الذين حاولوا التسلل، وفرار الآخرين.

وعلى مدى اليومين الماضيين، قتل وأصيب أكثر من 5 مدنيين، معظمهم من الأطفال، إثر قصف مدفعي وعمليات قنص مباشرة، قامت بها مليشيا الحوثي، بحق المدنيين في أحياء متفرقة من مدينة تعز.

وتفرض مليشيا الحوثي – التي رفضت تمديد الهدنة الأممية وتوسيعها لستة أشهر أخرى – حصارًا خانقًا على مدينة تعز وسكانها، منذ آذار/ مارس من العام 2015، من خلال سيطرتها على مداخل المدينة الشرقية والشمالية والغربية، ومنعها لأي تحركات أو تنقلات للمدنيين.