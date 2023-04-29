الحوثيون يعلنون الإفراج عن اللواء فيصل رجب

أعلنت مليشيات الحوثيين، اليوم السبت، إفراجها عن القيادي العسكري لدى القوات الحكومية، اللواء فيصل رجب، قائد اللواء 119 مشاة، بعد أكثر من 8 سنوات على احتجازه بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم.

وذكرت النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا عبدالعزيز بن حبتور أبلغ الوفد القبلي، الذي يزور صنعاء منذ أيام، بصدور توجيهات من زعيم مليشيات الحوثيين، عبدالملك الحوثي، بالإفراج عن اللواء فيصل رجب.