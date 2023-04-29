الحوثيون يعلنون الإفراج عن اللواء فيصل رجب
أعلنت مليشيات الحوثيين، اليوم السبت، إفراجها عن القيادي العسكري لدى القوات الحكومية، اللواء فيصل رجب، قائد اللواء 119 مشاة، بعد أكثر من 8 سنوات على احتجازه بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم.
وذكرت النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا عبدالعزيز بن حبتور أبلغ الوفد القبلي، الذي يزور صنعاء منذ أيام، بصدور توجيهات من زعيم مليشيات الحوثيين، عبدالملك الحوثي، بالإفراج عن اللواء فيصل رجب.
وأكد حبتور أن عملية تسليم اللواء رجب، إلى الوفد القبلي القادم من محافظات أبين وشبوة والبيضاء، ستُجرى صباح غد الأحد، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر صحفي.
وتوجه، الإثنين الماضي، وفد قبلي إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع الحوثيين بشأن الإفراج عنه، بعيدًا عن المفاوضات التي تجريها الحكومة اليمنية في هذا الملف.
واستثني اللواء فيصل رجب من صفقة تبادل الأسرى والمختطفين التي شهدتها اليمن منتصف الشهر الجاري، بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين.
وقال عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، ياسر الحدي، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت: "لم نخلي مسؤوليتنا عن تحرير اللواء رجب وصرحنا بذلك في حينهّ وأكدته شخصياً لنجل الأسير في مطار عدن يوم التبادل بتاريخ 14 نيسان أبريل، ولكننا وجدنا أنفسنا أمام تعنت وصلف كاد يفشل المفاوضات، وبدلاً من عرقلة الجميع كسرنا حاجز الصلف بتحرير اللواء الصبيحي ومنصور وهذا الذي أسهم بتحرير اللواء رجب".