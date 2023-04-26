قبليون من أبين يزورون صنعاء لتحرير قائد عسكري من قبضة "الحوثي"

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، جدلًا ولغطًا واسعين، بعد توجه وفد قبلي من محافظة أبين، جنوبي البلاد، نحو العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، بهدف "الوساطة" لإطلاق سراح قائد عسكري من القوات الحكومية، لم تشمله عملية تبادل الأسرى بين الجانبين قبل أكثر من أسبوع.

وتمكن "الحوثيون"، أواخر مارس/ آذار 2015، من أسر وزير الدفاع اليمني الأسبق، اللواء الركن محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي، وقائد اللواء "19 مدرع" اللواء فيصل رجب، قرب مدينة الحوطة بمحافظة لحج، في ظروف لا تزال تفاصيلها غامضة حتى الآن، إلا أن الصبيحي وهادي، تم الإفراج عنهما منتصف الشهر الجاري، في عملية تبادل الأسرى بين الحكومة و"الحوثيين" التي شملت أكثر من 1000 أسير ومختطف.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، في تصريح سابق، عقب الإفراج عن الصبيحي وناصر هادي، أن الفريق الحكومي على أتم الاستعداد للتبادل بشأن السياسي اليمني محمد قحطان، واللواء فيصل رجب، وكل من تبقى من المعتقلين "على الأساس الذي نعلن عنه بشكل واضح: الكل مقابل الكل".