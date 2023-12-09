أولمرت لـ"إرم نيوز": لا يمكن القضاء على حماس وأقترح نشر قوات دولية بغزة بعد الحرب

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، حقيقة موقفه من الحرب في غزة، مؤكداً أنه "لا يمكن القضاء على حركة حماس كفكرة وإيديولوجيا بقوة عسكرية، إلا أننا وجهنا ضربة قاضية لها"، على حد تعبيره.

وشدد أولمرت أنه "على إسرائيل أن تعلن، الآن، أنها ستكون فور انتهاء العملية العسكرية على استعداد للجلوس مع الجهات الفلسطينية لإدارة مفاوضات حل الدولتين".

وأضاف: "إسرائيل ملزمة بالعودة إلى الحدود التي خرجت منها إلى هذه العملية.. فلا مصلحة لإسرائيل في البقاء في غزة، ولا قدرات لنا أن نبقى في غزة، ولا رغبة لنا في البقاء في غزة"، على حد قوله.