هل تنجح جهود الوسطاء في وقف عملية "السهم الواقي" على غزة؟

تبذل مصر جهودًا من أجل إعادة الهدوء الأمني بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وذلك عقب إطلاق الأخيرة عملية "السهم الواقي"، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 22 فلسطينيًّا وإصابة آخرين.

ويستهدف الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية الحالية حركة "الجهاد الإسلامي" وقادتها العسكريين، خاصة الذين يتهمهم بالعمل على رفع وتيرة التوتر الأمني بالضفة الغربية، فيما يعمل على تحييد حركة "حماس" عن المشاركة بالعملية.

وعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، تسلم تل أبيب مقترحًا مصريًّا للتهدئة مع غزة؛ إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، أكدا أن العملية العسكرية بالقطاع "مستمرة"، وأنه لا يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار بالوقت الحالي.